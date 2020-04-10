Пресс-секретарь президента купил блокатор вирусов, защищает ли он от «короны»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне появился с бейджем защищающим от вирусов, которые обычно продаются в аптеках. Всех заинтересовало, сможет ли это «устройство» защитить от коронавируса. Корреспонденты «Комсомолки» решили выяснить и обратились с вопросами к эксперту – врачу Сергею Малоземову, ведущему программу «Чудо техники».
«Суть в том, что у этих бейджиков внутри находится контейнер с хлорсодержащими веществами, которые испаряются в окружающий воздух и создают некий условный защитный купол вокруг бейджа и, соответственно, вокруг человека, который носит его на себе», - говорит Сергей Малоземов. – «Производители подобных бейджей активно напирают на то, что это эффективно уничтожает большое количество микроорганизмов, в том числе и вирусы».
Но спасет ли он от коронавируса? Конечно, таких исследований не проводилось. Однако, как отмечает Сергей Малоземов основания, сто испарения хлора могут защитить от болезней – все же есть. Но! По утверждению специалиста для этого человек должен сидеть в стеклянном кубе, где нет дуновения ветерка, где он не двигается, потому что при передвижении защитное «облачко» хлора также смещается. Подробней о том, как работает устройство, что внутри и полезно ли оно - читайте здесь.
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