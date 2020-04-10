Пресс-секретарь президента купил блокатор вирусов, защищает ли он от «короны»

10 Апр 2020 2020-04-10T11:35:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне появился с бейджем защищающим от вирусов, которые обычно продаются в аптеках. Всех заинтересовало, сможет ли это «устройство» защитить от коронавируса. Корреспонденты «Комсомолки» решили выяснить и обратились с вопросами к эксперту – врачу Сергею Малоземову, ведущему программу «Чудо техники».

«Суть в том, что у этих бейджиков внутри находится контейнер с хлорсодержащими веществами, которые испаряются в окружающий воздух и создают некий условный защитный купол вокруг бейджа и, соответственно, вокруг человека, который носит его на себе», - говорит Сергей Малоземов. – «Производители подобных бейджей активно напирают на то, что это эффективно уничтожает большое количество микроорганизмов, в том числе и вирусы».

Но спасет ли он от коронавируса? Конечно, таких исследований не проводилось. Однако, как отмечает Сергей Малоземов основания, сто испарения хлора могут защитить от болезней – все же есть. Но! По утверждению специалиста для этого человек должен сидеть в стеклянном кубе, где нет дуновения ветерка, где он не двигается, потому что при передвижении защитное «облачко» хлора также смещается. Подробней о том, как работает устройство, что внутри и полезно ли оно - читайте здесь.

Хроники коронавируса: почему в гипермаркетах Иркутска ограничили продажу сахара, овощей, картофеля и лимонов? 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU