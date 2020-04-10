2020-04-10T11:38:23+03:00
Коронавирус Covid-19

У Стаса Михайлова положительный тест на антитела к коронавирусу

Певец успешно прошел курс лечения от двусторонней вирусной пневмонии
Ольга СЛАВИЧЕВА
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У Стаса Михайлова положительный тест на антитела к коронавирусу.У Стаса Михайлова положительный тест на антитела к коронавирусу.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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На третий день после того, как простуда у певца перешла в бронхит, у него начались проблемы с обонянием. Стас Михайлов набрал номер главврача известной в Москве сети клиник Марка Курцера. Так началась история его лечения от вирусной пневмонии, которую начали сразу после компьютерной томографии легких. Главное, как понял потом певец, не было потеряно драгоценное время.

"Стас Михайлов советует обращаться к врачам, не занимаясь самолечением, и в первую очередь делать компьютерную томографию легких. «У меня 4 теста отрицательные на коронавирус. Но тем не менее двустороння пневмония, которой болеют сейчас очень многие. Почему-то мужская часть населения подвержена сильнее…» , приводит слова певца сайт kp.ru

Сейчас у Стаса Михайлова положительный тест на наличие антител к коронавирусу. Тест он делал сам. Если Роспотребнадзор признает необходимость этого, певец готов сдать свою плазму, чтобы помочь людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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