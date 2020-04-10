2020-04-10T12:35:07+03:00
Общество

Дорожные ограждения начали менять в центре Иркутска

Также в городе проводят уборку скверов и дезинфекцию улиц
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Дорожные ограждения начали менять в центре ИркутскаДорожные ограждения начали менять в центре Иркутска
Изменить размер текста:

Весна - пора обновления. И наш город тоже преображается, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Например в центре Иркутска начали менять дорожные ограждения. Новые металлические конструкции уже установили на улицах Ленина, Горького и Нижней Набережной.

"На территории Правобережного округа также проводят уборку общественных пространств и . - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Порядок уже навели в скверах Кирова и Сигеки Мори, улицах Канадзавы и Карла Маркса, а также у мемориала "Вечный огонь" и других памятников".

Продолжается очистка придомовых территорий от прошлогодней листвы и дезинфекция подъездов в многоквартирных домах. Специальными средствами обрабатывают остановочные пункты и лавочки. А территории спортивных и детских площадок отгораживают сигнальными лентами, чтобы на них не собирались дети и подростки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Игорь Кобзев: Наша задача - подготовиться к любым вариантам развития событий
Дорожные ограждения начали менять в центре Иркутска
У Стаса Михайлова положительный тест на антитела к коронавирусу
Пресс-секретарь президента купил блокатор вирусов, защищает ли он от «короны»
Продление дистанционного обучения в Иркутске в период коронавируса: школьники будут заниматься онлайн до 30 апреля
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 19 апреля из-за коронавируса
Две аварии с участием мотоциклистов произошли в Зиминском районе
Резервный фонд Иркутской области для борьбы с коронавирусом увеличен до 1,5 млрд рублей
Полицейские задержали троих иркутян, ограбивших офис микрозаймов
ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах на выплату заработной платы сотрудникам
Акция "Губернаторский дневник" 2020: награждение победителей перенесено
Свежий выпуск "КП" бесплатно с доставкой домашней китайской еды от ресторана "KungFu"
Лесной пожар потушили в 7 километрах от поселка Мельничная Падь
Число заболевших коронавирусом 10 апреля увеличилось до 22 в Иркутской области
Кабель и детали двигателей на 400 тысяч украли в порту в Иркутской области
Ректор ИГМУ Игорь Малов о коронавирусе:« У нас формируются внутренние очаги инфекции»
За сутки в России обнаружили 1459 новых случаев заболевания коронавирусом
Выборы ректора ИГУ из-за коронавируса перенесены на 13 мая
Игорь Николаев опубликовал фотографию из больницы в Коммунарке
Игорь Кобзев о продлении режима самоизоляции в Иркутске после 12 апреля: "Мы рассматриваем варианты"
Еще у 20 жителей Иркутской области подозревают коронавирус
Деятельность подпольного казино раскрыли полицейские в Чунском районе
Мужчина с татуировкой в виде волчьего оскала пропал без вести в Шелехове
Иркутские школьники начнут получать продуктовые наборы с 13 апреля
Благотворительный фонд Юрия Тена: 25 лет с честью делаем свою работу
Врачей скорой помощи в Иркутске проверят на коронавирус
Индекс самоизоляции 9 апреля в Иркутске: на улицах есть прохожие
70-летняя пенсионерка из Братска госпитализирована с подозрением на коронавирус
Онлайн-урок по оказанию первой помощи проведет для иркутян МЧС