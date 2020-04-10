Дорожные ограждения начали менять в центре Иркутска

10 Апр 2020 2020-04-10T12:35:07+03:00

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Весна - пора обновления. И наш город тоже преображается, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Например в центре Иркутска начали менять дорожные ограждения. Новые металлические конструкции уже установили на улицах Ленина, Горького и Нижней Набережной.

"На территории Правобережного округа также проводят уборку общественных пространств и . - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Порядок уже навели в скверах Кирова и Сигеки Мори, улицах Канадзавы и Карла Маркса, а также у мемориала "Вечный огонь" и других памятников".

Продолжается очистка придомовых территорий от прошлогодней листвы и дезинфекция подъездов в многоквартирных домах. Специальными средствами обрабатывают остановочные пункты и лавочки. А территории спортивных и детских площадок отгораживают сигнальными лентами, чтобы на них не собирались дети и подростки.

ИСТОЧНИК KP.RU