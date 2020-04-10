Аферисты похитили полмиллиона рублей у пяти жителей Братска

10 Апр 2020 2020-04-10T13:15:11+03:00

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С начала апреля мошенники успели обмануть пятерых жителей Братска. В общей сложности аферисты похитили с их банковских счетов около полумиллиона рублей. Самыми доверчивыми оказались женщины - они написали 4 из 5 заявлений.

"Схема обмана была классической: обманщики звонили своим жертвам, представлялись сотрудниками банков и рассказывали, что знают, как уберечь их счета от возможного похищения денег, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области".

В 4 случаях мошенники сообщали, что у пострадавших кто-то пытается украсть сбережения. И только одному человеку предложили поставить на телефон специальную защитную программу, которая якобы спасет его накопления от действий аферистов. Во всех случаях обманутые братчане называли нарушителям данные своих карт, после чего у них и пропадали деньги. Полицейские напоминают: никогда не сообщайте незнакомым людям информацию о счетах и не скачивайте сомнительные программы.

ИСТОЧНИК KP.RU