Новые случаи заражения коронавирусом в Иркутске на 10 апреля: еще двое больных

10 Апр 2020 2020-04-10T14:32:50+03:00

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Итак, новые случаи заражения коронавирусом в Иркутске на 10 апреля. В регионе еще два заболевших и общее количество больных теперь - 24. Эти данные передает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Иркутской области.

Какова статистика на сегодня? Выписавшихся, несмотря на улучшение состояния здоровья у нескольких больных, пока нет. Необходимо, чтобы три пробы дали отрицательный результат по вирусу, тогда пациент считается выздоровевшим. В списке подозрительных на коронавирус случаев осталось пятеро. Вскоре выяснится, больны они коронавирусом или нет. 22 человека сейчас лечится в медицинских учреждениях Иркутска и Братска. На неделе стало известно о двух погибших - мужчинах 62 и 88 лет.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, с тем, что очаг заражения начал формироваться на территории самого Иркутска, чтобы не допустить новых случаев заражения, сегодня, 10 апреля, принято решение о продлении режима самоизоляции в Иркутской области до 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU