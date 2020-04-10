10 Апр 2020 2020-04-10T17:01:52+03:00

Пасхальные службы в Иркутске в период коронавируса: как пройдут и кто может посещать Пасхальные службы в Иркутске в период коронавируса: как пройдут и кто может посещать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выяснилось, что пасхальные службы в Иркутске в период коронавируса будут идти он-лайн

Изменить размер текста: A A

Пасхальные службы в Иркутске в период коронавируса будут идти онлайн. Это сделано для того, чтобы в храмах было меньше народа, чтобы снизить опасность

В Иркутской области действует режим самоизоляции, который, к сожалению, вносит свои коррективы в наш привычный уклад жизни. Мы призываем всех верующих соблюдать карантинные мероприятия. В свою очередь, религиозные организации будут проводить онлайн-трансляции служб, - сообщили в пресс-службе администрации региона об организации пасхальных служб во время коронавируса в Иркутске и всем Приангарье.

Уже 12 апреля Пасху отметят католики. Пасхальные службы в Иркутске в связи с коронавирусом они проведут при закрытых дверях, чтобы сберечь здоровье верующих. Прихожане смогут посмотреть службу, которую проведут в соборе священники, на ютуб- канале епархии.

Домашние молитвы рекомендованы и православным. Трансляцию праздничной службы в храмах проведут две местные телекомпании. А Крестным ходом пойдут священники. Конечно, люди будут и в храмах. Но все же пасхальные службы в Иркутске в период коронавируса пройдут онлайн.

В Иркутске есть и старообрядческая церковь. Здесь пасхальные службы в период коронавируса переводить в интернет не будут. Но на праздник ждут только самих священников и молодежь до 30 лет. Верующим рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Службы в режиме онлайн идут и в протестанских храмах. На период действия режима самоизоляции в регионе закрыты синагога, мечети и дацаны.

ИСТОЧНИК KP.RU