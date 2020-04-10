2020-04-10T16:49:38+03:00
Общество

Дочь маршала Конева прокомментировала снос памятника полководцу в Праге

Она выразила надежду, что чешские политики достойно решат этот спорный вопрос
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Дочь маршала Конева прокомментировала снос памятника полководцу в ПрагеДочь маршала Конева прокомментировала снос памятника полководцу в ПрагеФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
Изменить размер текста:

Накануне стало известно, что в Праге снесли памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Эта новость породила шквал возмущения в социальных сетях. Не меньшее недоумение вызвал и отрицательный ответ на просьбу вернуть монумент в Россию, с которой к министру обороны Чехии обратился Сергей Шойгу. В любом случае памятник уже демонтировали и отправили в местный музей.

Корреспондент KP.RU связался с дочерью маршала Конева Натальей и попросил прокомментировать ситуацию.

"Обращение Сергея Кужугетовича к министру обороны Чехии, на мой взгляд - это голос государства, которое требует защитить память не только о моем отце, но и обо всех, кто принес нам победу, - заявила Наталья Конева. - И миллионы россиян поддержали его за это в социальных сетях".

Дочь полководца уверена, что шансы вернуть памятник ее отцу в Россию есть - но для этого нужно приложить дополнительные дипломатические усилия. К тому же все понимают, что решение о демонтаже монумента принимал не весь народ, а только небольшая группа людей. Наталья уверена, что чешские власти смогут достойно решить вопрос с памятником маршалу Коневу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Размер ипотеки для кредитных каникул вырос
Жена актера Павла Прилучного пожаловалась на домашнее насилие во время самоизоляции
Пасхальные службы в Иркутске в период коронавируса: как пройдут и кто может посещать
Дочь маршала Конева прокомментировала снос памятника полководцу в Праге
Новые случаи заражения коронавирусом в Иркутске на 10 апреля: еще двое больных
Аферисты похитили полмиллиона рублей у пяти жителей Братска
Игорь Кобзев: Наша задача - подготовиться к любым вариантам развития событий
Дорожные ограждения начали менять в центре Иркутска
У Стаса Михайлова положительный тест на антитела к коронавирусу
Пресс-секретарь президента купил блокатор вирусов, защищает ли он от «короны»
Продление дистанционного обучения в Иркутске в период коронавируса: школьники будут заниматься онлайн до 30 апреля
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 19 апреля из-за коронавируса
Две аварии с участием мотоциклистов произошли в Зиминском районе
Резервный фонд Иркутской области для борьбы с коронавирусом увеличен до 1,5 млрд рублей
Полицейские задержали троих иркутян, ограбивших офис микрозаймов