Дочь маршала Конева прокомментировала снос памятника полководцу в Праге

10 Апр 2020 2020-04-10T16:49:38+03:00

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Накануне стало известно, что в Праге снесли памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Эта новость породила шквал возмущения в социальных сетях. Не меньшее недоумение вызвал и отрицательный ответ на просьбу вернуть монумент в Россию, с которой к министру обороны Чехии обратился Сергей Шойгу. В любом случае памятник уже демонтировали и отправили в местный музей.

Корреспондент KP.RU связался с дочерью маршала Конева Натальей и попросил прокомментировать ситуацию.

"Обращение Сергея Кужугетовича к министру обороны Чехии, на мой взгляд - это голос государства, которое требует защитить память не только о моем отце, но и обо всех, кто принес нам победу, - заявила Наталья Конева. - И миллионы россиян поддержали его за это в социальных сетях".

Дочь полководца уверена, что шансы вернуть памятник ее отцу в Россию есть - но для этого нужно приложить дополнительные дипломатические усилия. К тому же все понимают, что решение о демонтаже монумента принимал не весь народ, а только небольшая группа людей. Наталья уверена, что чешские власти смогут достойно решить вопрос с памятником маршалу Коневу.

ИСТОЧНИК KP.RU