2020-04-10T17:08:44+03:00
Звезды

Жена актера Павла Прилучного пожаловалась на домашнее насилие во время самоизоляции

Поводом для крупной ссоры супругов стал прямой эфир в Инстаграме
Анна ПОПОВА
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Жена актера Павла Прилучного пожаловалась на домашнее насилие во время самоизоляцииЖена актера Павла Прилучного пожаловалась на домашнее насилие во время самоизоляцииФото: Борис КУДРЯВОВ
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Отношения актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце уже давно невозможно назвать гармоничными. Супружеская пара разъехалась и готовит документы для развода. Но на время самоизоляции пока еще муж и жена решили воссоединиться в загородном доме, чтобы побыть вместе с детьми - 7-летним Тимофеем и 4-летней Мией.

Как сообщает KP.RU, накануне вечером в усадьбе произошло ЧП. которое, кажется, поставило точку в романе Муцениеце и Прилучного. Аата решила выйти в прямой эфир в Инстаграме, что не понравилось Павлу. Вспыльчивый супруг выхвати у девушки телефон и выбросил в окно.

Об этой ситуации Агата Муцениеце поведала в прямом эфире в Инстаграме, в который зашла с телефона матери. На следующий день она вместе с детьми уехала из дома в московскую квартиру. Павел Прилучный уже успел позвонить жене и извиниться. Как дальше будут складываться их отношения - покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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