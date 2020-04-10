Размер ипотеки для кредитных каникул вырос

10 Апр 2020 2020-04-10T17:36:26+03:00

Для Москвы это 4,5 миллионов рублей, для Санкт-Петербурга -3, для Иркутска и Новосибирска -2

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Правительство увеличило максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул.В трудные времена, которые сейчас наступили, заемщики могут отложить расплату с банками "на потом". Но не все могли это сделать, так как максимальная сумма долга значилась 1, 5 миллиона, а заемные суммы у многих были выше. Особенно этот ценз ударил по москвичам и жителям Петербурга.

- Мы усиливаем поддержку тех, кто взял кредит на покупку недвижимости. Для большинства граждан жилье - это долгосрочная и дорогая инвестиция и временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать планам россиян по приобретению собственной квартиры или дома. Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку, -, цитирует слова Михаила Мишустин на совещании по экономическим вопросам сайт kp.ru

Вот суммы, которые действуют теперь. Для Москвы, где жилье самое дорогое, предельный размер ипотеки, с которой полагается отсрочка 4,5 миллионов рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока - 3 миллиона рублей, а для остальных - 2 миллиона рублей.

Получается, если взять Иркутск или Новосибирск с их довольно дорогим жильем, то здесь ограничение 2 миллиона. Для Улан-Удэ, где жилье дешевое, но город относится к ДФО - 3 миллиона. Однако в целом деление справедливое.

ИСТОЧНИК KP.RU