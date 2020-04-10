2020-04-10T19:26:44+03:00
Общество

Уже 10 дней Надежда Бабкина находится в коме

Каждый день лечения в частной клинике обходится ее родным в 25 тысяч рублей
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Уже 10 дней Надежда Бабкина находится в коме.Уже 10 дней Надежда Бабкина находится в коме.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Надежда Бабкина в больнице. Достоверной информации о ней и ее состоянии немного, но сайт kp.ru собрал воедино все, что удалось обнаружить по этому поводу. Известно ( и это подтвердили в окружении певицы), что к 10 апреля она еще не вышла из комы и по-прежнему подключена к аппарату ИВЛ. Врачи сделали это, чтобы поддержать ритм дыхания 70-летней народной артистки.

СМИ со ссылкой на пресс-атташе певицы, она лежит не в обычной палате, а на изолированной территории, куда родных не пускают. Даже медики в закрытый инфекционный бокс заходят в специальных костюмах. Словом, все меры предосторожности.

- К сожалению, мои слова расшифровали абсолютно не верно, - сказал пресс-атташе певицы Александр Велор "Комсомолке". - Артистка находится в стационаре с диагнозом пневмония, ее состояние стабильное, с положительной динамикой. Коронавируса не обнаружено. Давайте вместе пожелаем Надежде Георгиевне здоровья и скорейшего выздоровления.

Конечно, желаем, от миллионов поклонников. По информации kp.ru, народную артистку спасают от пневмонии в частном медицинском центре. Здесь сейчас лечат пациентов с пневмонией и коронавирусом. Певица приехала в больницу сама.За ее лечение семья внесла предоплату в 300 тысяч рублей. При выписке будет сделан перерасчет. Палата повышенной комфортности, в которой находится Надежда Георгиевна, стоит 25 тысяч рублей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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