Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Иркутске: нашли 174 нарушителя

11 Апр 2020 2020-04-11T05:57:24+03:00

Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Иркутске грозят и водителям автомобилей

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Итак, режим самоизоляции в Иркутской области продлен еще на неделю. С 18 марта зарегистрировали 174 случая, когда правила не соблюдали. Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Иркутске неизбежны.

Также власти и полицейские проверили около 300 торговых точек, которые должны быть временно закрыты на карантин. За прошлые сутки трое предпринимателей попали под административные дела за то, что работали, несмотря на ограничения. Им грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

- Шесть парикмахерских, салонов красоты и точек общепита были открыты, несмотря на запрет, - рассказали в правительстве Иркутской области. - Нарушения санитарных норм нашли в 106 организациях, а 92 магазина не нанесли на пол разметку, необходимую для дистанцирования покупателей в очередях.

Кроме того, дорожные полицейские задержали 16 водителей, которые обязаны были оставаться на самоизоляции, а не выезжать в город. Им также грозят штрафы за нарушение режима самоизоляции в Иркутске.

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ИСТОЧНИК KP.RU