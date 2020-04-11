2020-04-11T05:57:24+03:00
Общество

Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Иркутске: нашли 174 нарушителя

Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Иркутске грозят и водителям автомобилей
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
174 жителя Иркутской области нарушили режим самоизоляции с 18 марта174 жителя Иркутской области нарушили режим самоизоляции с 18 мартаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Итак, режим самоизоляции в Иркутской области продлен еще на неделю. С 18 марта зарегистрировали 174 случая, когда правила не соблюдали. Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Иркутске неизбежны.

Также власти и полицейские проверили около 300 торговых точек, которые должны быть временно закрыты на карантин. За прошлые сутки трое предпринимателей попали под административные дела за то, что работали, несмотря на ограничения. Им грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

- Шесть парикмахерских, салонов красоты и точек общепита были открыты, несмотря на запрет, - рассказали в правительстве Иркутской области. - Нарушения санитарных норм нашли в 106 организациях, а 92 магазина не нанесли на пол разметку, необходимую для дистанцирования покупателей в очередях.

Кроме того, дорожные полицейские задержали 16 водителей, которые обязаны были оставаться на самоизоляции, а не выезжать в город. Им также грозят штрафы за нарушение режима самоизоляции в Иркутске.

Кредит на зарплату со ставкой 0%. Кто может воспользоваться антикризисным предложением от Сбербанка?

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще четыре случая заражения коронавирусом подтвердилось в Иркутской области
Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Иркутске: нашли 174 нарушителя
Осужденные устроили бунт и пожар в иркутской колонии
Появилось видео пожара в ангарской колонии №15, где заключенные устроили бунт
Уже 10 дней Надежда Бабкина находится в коме
Размер ипотеки для кредитных каникул вырос
Жена актера Павла Прилучного пожаловалась на домашнее насилие во время самоизоляции
Пасхальные службы в Иркутске в период коронавируса: как пройдут и кто может посещать
Дочь маршала Конева прокомментировала снос памятника полководцу в Праге
Новые случаи заражения коронавирусом в Иркутске на 10 апреля: еще двое больных
Аферисты похитили полмиллиона рублей у пяти жителей Братска
Игорь Кобзев: Наша задача - подготовиться к любым вариантам развития событий
Дорожные ограждения начали менять в центре Иркутска
У Стаса Михайлова положительный тест на антитела к коронавирусу
Пресс-секретарь президента купил блокатор вирусов, защищает ли он от «короны»
Продление дистанционного обучения в Иркутске в период коронавируса: школьники будут заниматься онлайн до 30 апреля
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 19 апреля из-за коронавируса
Две аварии с участием мотоциклистов произошли в Зиминском районе
Резервный фонд Иркутской области для борьбы с коронавирусом увеличен до 1,5 млрд рублей
Полицейские задержали троих иркутян, ограбивших офис микрозаймов