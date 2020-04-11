Еще четыре случая заражения коронавирусом подтвердилось в Иркутской области

11 Апр 2020 2020-04-11T05:58:30+03:00

Еще четыре случая коронавируса подтвердилось в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инфекция зарегистрирована у 28 жителей Иркутской области, из них двое умерли

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Еще у четверых человек в регионе подтвердились положительные анализы на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Иркутской области.

Итак, общая статистика на утро 11 апреля такова: в Иркутской области 28 подтвержденных случаев инфицирования, из них 26 человек лечатся в больницах. Напомним, двое ранее умерли. Выздоровевших пока нет, с подозрением на коронавирус - тоже нет.

Отметим, в регионе до 19 апреля продолжается режим самоизоляции. Нарушителям грозит штраф. С 18 марта в Иркутской области уже 174 человека вышли из дома, вопреки требованиям карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU