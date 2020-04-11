Еще четыре случая заражения коронавирусом подтвердилось в Иркутской области
Еще у четверых человек в регионе подтвердились положительные анализы на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Иркутской области.
Итак, общая статистика на утро 11 апреля такова: в Иркутской области 28 подтвержденных случаев инфицирования, из них 26 человек лечатся в больницах. Напомним, двое ранее умерли. Выздоровевших пока нет, с подозрением на коронавирус - тоже нет.
Отметим, в регионе до 19 апреля продолжается режим самоизоляции. Нарушителям грозит штраф. С 18 марта в Иркутской области уже 174 человека вышли из дома, вопреки требованиям карантина.
Кредит на зарплату со ставкой 0%. Кто может воспользоваться антикризисным предложением от Сбербанка?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пасхальные службы в Иркутске в период коронавируса: как пройдут и кто может посещать
Выяснилось, что пасхальные службы в Иркутске в период коронавируса будут идти онлайн (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU