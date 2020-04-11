2020-04-11T08:43:11+03:00
Здоровье

Статистика заболевших коронавирусом в Бурятии на 11 апреля 2020: всего подтверждено 73 случая

Статистика заболевших коронавирусом в Бурятии на 11 апреля 2020, увы, увеличилась
Любовь АРБАТСКАЯ
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В Бурятии подтверждено 73 случая заболевания коронавирусом.В Бурятии подтверждено 73 случая заболевания коронавирусом.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Статистика заболевших коронавирусом в Бурятии на 11 апреля 2020 показывает, что всего зарегистрировано 73 заболевших. Цифры увеличились, но зато от общего числа 14 пациентов уже выздоровели и выписались (двое из них - за прошлые сутки). Еще 58 человек сейчас лечатся в больнице, из них 13 детей. Их состояние - удовлетворительное. Ранее умер один пациент с коронавирусом.

- Круг контактных лиц - 2476 человек, у всех взяты анализы, - рассказывают в минздраве Бурятии. - У четверых сибиряков есть подозрение на инфекцию, анализы направлены в противочумный институт в Иркутске. С внебольничной пневмонией в больнице также лежит 24 пациента, из них шестеро пожилых людей. В реанимации находится шесть тяжелых больных, один подключен к аппарату ИВЛ.

Чтобы не дать вирусу распространяться дальше, проводится дезинфекция в домах и на рабочих местах заболевших людей. Ситуация на контроле. Тест-системы для лабораторного исследования на наличие инфекции есть в достаточном количестве. Такова статистика заболевших коронавирусом в Бурятии на 11 апреля 2020.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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