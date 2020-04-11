11 Апр 2020 2020-04-11T13:32:51+03:00

В Иркутске объявили сбор помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Изменить размер текста: A A

Из-за коронавируса и карантина, увы, некоторые люди могли остаться без работы или потерять значительную часть дохода. И для семей, которые оказались сейчас в сложной жизненной ситуации, в Иркутске объявили сбор помощи.

- В первую очередь, обращаемся к предпринимателям, которые могут помочь собрать продуктовые наборы для нуждающихся семей, - отметили в администрации Иркутска.

Провизию будут передавать адресно тем людям, кому действительно крайне необходима поддержка во время самоизоляции из-за коронавируса.

Напомним, что с 13 апреля в Иркутской области начнут выдавать продуктовые наборы школьникам - сиротам, инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, переселенцам, тем, кто живет с опекунами. В набор войдут крупы, макароны, рыбные консервы, сладости и другие продукты, которые долго не портятся.

Кредит на зарплату со ставкой 0%. Кто может воспользоваться антикризисным предложением от Сбербанка? 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще четыре случая заражения коронавирусом подтвердилось в Иркутской области

Инфекция зарегистрирована у 28 жителей Иркутской области, из них двое умерли (подробности)

КОНКРЕТНО

Куда звонить

По вопросам оказания помощи можно обращаться по телефону 8(3952) 52-01-85.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU