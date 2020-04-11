2020-04-11T13:32:51+03:00
Общество

В Иркутске объявили сбор помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации

Для нуждающихся соберут продуктовые наборы
Любовь АРБАТСКАЯ
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В Иркутске объявили сбор помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуацииВ Иркутске объявили сбор помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуацииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Из-за коронавируса и карантина, увы, некоторые люди могли остаться без работы или потерять значительную часть дохода. И для семей, которые оказались сейчас в сложной жизненной ситуации, в Иркутске объявили сбор помощи.

- В первую очередь, обращаемся к предпринимателям, которые могут помочь собрать продуктовые наборы для нуждающихся семей, - отметили в администрации Иркутска.

Провизию будут передавать адресно тем людям, кому действительно крайне необходима поддержка во время самоизоляции из-за коронавируса.

Напомним, что с 13 апреля в Иркутской области начнут выдавать продуктовые наборы школьникам - сиротам, инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, переселенцам, тем, кто живет с опекунами. В набор войдут крупы, макароны, рыбные консервы, сладости и другие продукты, которые долго не портятся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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