Двое детей болеют коронавирусом в Иркутской области
Среди заболевших коронавирусом в Иркутской области двое детей - 11 и 12 лет. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Савиных.
Напомним, всего заразу диагностировали у 28 жителей региона. Двое, увы, погибли. А 26 сибиряков, в том числе и двое детей, госпитализированы. Стал известен возраст и остальных пациентов.
- В возрастной группе 18-30 лет – два заболевших, 31-45 лет – восемь, 46-60 лет – восемь пациентов, и старше 60 лет – тоже восемь, - отметили в правительстве Иркутской области. - Некоторые в тяжелом состоянии. Отметим, что в Иркутской области зарегистрировано 15 внутренних очагов COVID-19. Всего в проведено 12357 исследований на коронавирус.
В регионе продолжают пополнять резервы медицинских масок, перчаток и других средств для безопасности медиков, которые трудятся в больницах и обсерваторах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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