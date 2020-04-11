Двое детей болеют коронавирусом в Иркутской области

11 Апр 2020 2020-04-11T14:42:14+03:00

Напомним, в регионе подтверждено 28 случаев заражения коронавирусом, 26 человек на лечении

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Среди заболевших коронавирусом в Иркутской области двое детей - 11 и 12 лет. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Савиных.

Напомним, всего заразу диагностировали у 28 жителей региона. Двое, увы, погибли. А 26 сибиряков, в том числе и двое детей, госпитализированы. Стал известен возраст и остальных пациентов.

- В возрастной группе 18-30 лет – два заболевших, 31-45 лет – восемь, 46-60 лет – восемь пациентов, и старше 60 лет – тоже восемь, - отметили в правительстве Иркутской области. - Некоторые в тяжелом состоянии. Отметим, что в Иркутской области зарегистрировано 15 внутренних очагов COVID-19. Всего в проведено 12357 исследований на коронавирус.

В регионе продолжают пополнять резервы медицинских масок, перчаток и других средств для безопасности медиков, которые трудятся в больницах и обсерваторах.

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ИСТОЧНИК KP.RU