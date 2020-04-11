"Коронавирус нас явно щадит": доктор Мясников рассказал о "русском чуде" во время пандемии

11 Апр 2020 2020-04-11T17:13:42+03:00

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Доктор Александр Мясников изучил статистику смертности от коронавируса и заявил о "русском чуде". Его мнение передает сайт kp.ru. В России пациенты с этой инфекцией умирают редко, меньше 100 случаев на 145 миллионов населения. И это намного меньше, по словам медика, чем умирают в нашей стране от гриппа и других видов пневмонии. Для сравнения он приводит показатели Германии - 2,8 тысячи умерших с коронавирусом на 82 миллиона человек. Врач предположил, что, возможно, все дело в вакцинации БЦЖ, и наше здравоохранение готово лучше к экстремальным условиям, чем европейское?

- Нам многое придется узнавать об этой инфекции и самое главное - насколько устойчив иммунитет при этой болезни, - говорит Александр Мясников. - Что мы точно знаем: COVID-19 в подавляющем числе случаев уносит жизни пожилых (70+) и хронически больных людей (сердечные болезни, включая гипертонию, диабет, онкология, тяжелые заболевания легких и почек).

Врач также отметил, что в России оказалось гораздо больше аппаратов искусственной вентиляции легких, масок и больничных коек на душу населения, чем в других странах. И что карантин поможет нам приостановить распространение инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU