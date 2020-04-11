2020-04-11T19:08:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Юрист советует, как не влететь на штраф во время режима самоизоляции

Почетный адвокат России Леонид Ольшанский рассказывает, как получить справку для выхода на улицу
Любовь АРБАТСКАЯ
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Как не влететь на штраф во время режима самоизоляцииКак не влететь на штраф во время режима самоизоляцииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Почетный адвокат России Леонид Ольшанский рассказывает, как не схлопотать штраф во время карантина по коронавирусу. Во всех регионах, конечно, разные нормы, но есть и единые правила - например, как получить справку для перемещения по городу. Советы юриста на эту тему публикует сайт kp.ru.

Итак, справку пишет руководитель учреждения. Подтверждает в ней, что вы в самом деле работаете на определенной должности, работа имеет непрерывный характер (не остановлена на период карантина) и обязательно требует вашего присутствия на рабочем месте. Далее - подпись руководителя, адрес работы, подпись и печать.

Без справки по пути на работу, конечно, могут возникнуть трудности. Однако, как напоминает юрист, необходимо помнить: вызволить из автомобиля могут лишь в том случае, если человек - в списках зараженных коронавирусом, выпущен из больницы или должен по предписанию медиков находиться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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