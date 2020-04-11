Юрист советует, как не влететь на штраф во время режима самоизоляции
Почетный адвокат России Леонид Ольшанский рассказывает, как не схлопотать штраф во время карантина по коронавирусу. Во всех регионах, конечно, разные нормы, но есть и единые правила - например, как получить справку для перемещения по городу. Советы юриста на эту тему публикует сайт kp.ru.
Итак, справку пишет руководитель учреждения. Подтверждает в ней, что вы в самом деле работаете на определенной должности, работа имеет непрерывный характер (не остановлена на период карантина) и обязательно требует вашего присутствия на рабочем месте. Далее - подпись руководителя, адрес работы, подпись и печать.
Без справки по пути на работу, конечно, могут возникнуть трудности. Однако, как напоминает юрист, необходимо помнить: вызволить из автомобиля могут лишь в том случае, если человек - в списках зараженных коронавирусом, выпущен из больницы или должен по предписанию медиков находиться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU