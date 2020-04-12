2020-04-12T04:19:07+03:00
Общество

Погода на 12 апреля в Иркутске: днем дождь и мокрый снег

Столбик термометра покажет +11 градусов
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 12 апреля в Иркутске: днем дождь и мокрый снегПогода на 12 апреля в Иркутске: днем дождь и мокрый снегФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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После теплой недели, в Иркутске ухудшается погода. В воскресенье, 12 апреля синоптики обещают в нашем городе небольшой дождь и мокрый снег. Как сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ветер подует северо-западный 6-11 м/с, столбик термометра покажет +9, +11 градусов.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег. В горах Южного Прибайкалья небольшой, местами умеренный мокрый снег и снег. Ветер подует западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью +2,-3°, при прояснении -5,-10°, днем +7,+12 градусов, при увеличении облачности +4,-1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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