2020-04-12T05:31:06+03:00
Общество

Индекс самоизоляции 12 апреля в Иркутске: на улицах почти никого нет

Днем 12 апреля иркутяне самоизолировались на 4.5 балла
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Индекс самоизоляции 12 апреля в Иркутске: на улицах почти никого нетИндекс самоизоляции 12 апреля в Иркутске: на улицах почти никого нетФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Иркутяне продолжают стараться выполнять режим самоизоляции. По свежим данным сервиса «Яндекс.Карты», на 10.00 12 апреля индекс самоизоляции в Иркутске составляет – 4.5 балла. Это означает, что на улицах людей практически нет. Отметим, что по той же статистики до коронавируса в это время в городе индекс самоизоляции составлял 4,1 балла.

Отметим, что в соседней Бурятии, индекс самоизоляции немного выше – 4.7 балла. До пандемии там было 4,3 балла. Возможно, это связано с тем, что случаев заражения коронавирусом там больше. По данным на утро 12 апреля апреля, в Улан-Удэ – 77, один из заболевших умер. В Иркутске на утро 12 апреля – 28 случаев, из них скончались два мужчины, у который официально был подтвержден коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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