Статистика заболевших коронавирусом в Бурятии на 12 апреля 2020: подтверждено 77 случаев

12 Апр 2020 2020-04-12T05:47:47+03:00

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В Бурятии увеличилось число заболевших коронавирусом. По состоянию на 11.00 12 апреля 2020 в республике уже 77 официально подтвержденных случаев заражения.

Добавим, что 15 человек успешно завершили лечение и выписались из больницы, 1 человек умер. В стационаре находится 60 человек, из них 13 детей. Кроме того, сейчас проводится госпитализация еще одного пациента.

- Круг контактных лиц - 2834 человек, у них взяты анализы, - сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии. - У 9 человек подозревают коронавирусную инфекцию, анализы направлены в иркутский ФКУЗ "Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока".

Чтобы не дать вирусу распространяться дальше, в Бурятии проводится дезинфекция в домах и на рабочих местах заболевших людей. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 116 106,6 кв. м. Ситуация под контролем.

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ИСТОЧНИК KP.RU