2020-04-12T05:47:47+03:00
Здоровье

Статистика заболевших коронавирусом в Бурятии на 12 апреля 2020: подтверждено 77 случаев

Статистика заболевших коронавирусом в Бурятии на 12 апреля 2020, увеличилась
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Статистика заболевших коронавирусом в Бурятии на 12 апреля 2020: подтверждено 77 случаевСтатистика заболевших коронавирусом в Бурятии на 12 апреля 2020: подтверждено 77 случаевФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Бурятии увеличилось число заболевших коронавирусом. По состоянию на 11.00 12 апреля 2020 в республике уже 77 официально подтвержденных случаев заражения.

Добавим, что 15 человек успешно завершили лечение и выписались из больницы, 1 человек умер. В стационаре находится 60 человек, из них 13 детей. Кроме того, сейчас проводится госпитализация еще одного пациента.

- Круг контактных лиц - 2834 человек, у них взяты анализы, - сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии. - У 9 человек подозревают коронавирусную инфекцию, анализы направлены в иркутский ФКУЗ "Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока".

Чтобы не дать вирусу распространяться дальше, в Бурятии проводится дезинфекция в домах и на рабочих местах заболевших людей. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 116 106,6 кв. м. Ситуация под контролем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самоизоляция в Иркутске: влюбленные играют свадьбы, дети катаются на самокатах, а взрослые гуляют по набережной (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Бурятии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
35 случаев коронавируса подтверждено в Иркутской области
Статистика заболевших коронавирусом в Бурятии на 12 апреля 2020: подтверждено 77 случаев
Индекс самоизоляции 12 апреля в Иркутске: на улицах почти никого нет
Погода на 12 апреля в Иркутске: днем дождь и мокрый снег
Юрист советует, как не влететь на штраф во время режима самоизоляции
"Коронавирус нас явно щадит": доктор Мясников рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Двое детей болеют коронавирусом в Иркутской области
В Иркутске объявили сбор помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации
Статистика заболевших коронавирусом в Бурятии на 11 апреля 2020: всего подтверждено 73 случая
Еще четыре случая заражения коронавирусом подтвердилось в Иркутской области
Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Иркутске: нашли 174 нарушителя
Осужденные устроили бунт и пожар в иркутской колонии
Появилось видео пожара в ангарской колонии №15, где заключенные устроили бунт
Уже 10 дней Надежда Бабкина находится в коме
Размер ипотеки для кредитных каникул вырос
Жена актера Павла Прилучного пожаловалась на домашнее насилие во время самоизоляции
Пасхальные службы в Иркутске в период коронавируса: как пройдут и кто может посещать
Дочь маршала Конева прокомментировала снос памятника полководцу в Праге
Новые случаи заражения коронавирусом в Иркутске на 10 апреля: еще двое больных
Аферисты похитили полмиллиона рублей у пяти жителей Братска
Игорь Кобзев: Наша задача - подготовиться к любым вариантам развития событий
Дорожные ограждения начали менять в центре Иркутска
У Стаса Михайлова положительный тест на антитела к коронавирусу
Пресс-секретарь президента купил блокатор вирусов, защищает ли он от «короны»
Продление дистанционного обучения в Иркутске в период коронавируса: школьники будут заниматься онлайн до 30 апреля
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 19 апреля из-за коронавируса
Две аварии с участием мотоциклистов произошли в Зиминском районе
Резервный фонд Иркутской области для борьбы с коронавирусом увеличен до 1,5 млрд рублей
Полицейские задержали троих иркутян, ограбивших офис микрозаймов