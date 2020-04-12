35 случаев коронавируса подтверждено в Иркутской области

12 Апр 2020 2020-04-12T06:21:49+03:00

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В Иркутской области вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. По состоянию на 11.00 12 апреля в регионе уже 35 официально подтвержденных случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. В эту цифру входит два пациента, которые умерли 6 и 8 апреля. 33 человека госпитализированы. Есть ли пациенты с подозрением на опасную инфекцию, на утро 12 апреля пока не сообщается. Напомним, на 11 апреля было зафиксировано 28 заболевших.

Добавим, что распространение болезни фиксируют в Иркутске и еще 5 районах. Но эпидемиологи говорят о 15 очагах инфекции. Тех самых, что формируют новые заражения.

Чтобы остановить передачу вируса по цепочке, власти до 19 апреля продлили режим самоизоляции. Впрочем, не все горожане его соблюдают Наш корреспондент фотографировала улицы города, и их не назовешь пустыми. (фоторепортаж)

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Фото: правительство Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU