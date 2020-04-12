12 Апр 2020 2020-04-12T09:26:59+03:00

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 12 апреля: вирус в Усть-Куте и под Иркутском. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На карте распространения коронавируса в Иркутской области на 12 апреля появились новые очаги инфекции

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Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 12 апреля пополнилась северным Усть-Кутом. Там зарегистрировали так называемый "завозной" случай заболевания, он зарегистрирован у туриста, вернувшегося из Таиланда. Еще один случай - и тоже "родом" из Таиланда, зафиксирован в Иркутском районе.

Если проанализировать карту, то очевидно, что большинство "импортируемых" случаев инфекции - именно из этой страны юго-восточной Азии.

Однако не это самое опасное. Напомним, по оценке эпидемиологов, данной накануне, в регионе 15 внутренних очагов инфекции. То есть болезнь расползается по региону,и, прежде всего, по Иркутску, из-за многочисленных контактов заболевших. Таких случаев заражения на карте распространения коронавируса в Иркутской области на 12 апреля уже 20.

Напомним, кстати, что общее число случаев заражения в регионе - 35. По данным медиков, среди заболевших есть представители всех возрастов, в том числе и дети.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 12 апреля. Оперштаб.

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ИСТОЧНИК KP.RU