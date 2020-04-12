2020-04-12T13:58:28+03:00
Происшествия

На пожаре в здании Вальдорфской школы в Иркутске погиб 49-летний мужчина

Учебный процесс в Вальдорфской школе остановлен еще в 2018 году [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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На пожаре в здании Вальдорфской школы в Иркутске погиб 49-летний мужчина. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской областиНа пожаре в здании Вальдорфской школы в Иркутске погиб 49-летний мужчина. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
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О пожаре в здании Вальдорфской школы на улице Марата, в Иркутске, очевидцы сообщили в 4 часа утра., 12 апреля. Уже через несколько минут спасатели были на месте. К этому моменту, из окон на втором этаже валил густой черный дым. Пожарным потребовалось около часа, чтобы полностью справится с огнем. Во время тушения спасателям удалось пробраться в горящее помещение, где они нашли тело 49-летнего мужчины.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

- По предварительной версии, он задохнулся от едкого дыма, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. Сейчас устанавливается его личность. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Виновник устанавливается.

Добавим, что, по причине капитального ремонта, учебный процесс в Вальдорфской школе не осуществлялся с ноября 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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