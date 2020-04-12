Попавшая в больницу с подозрением на инсульт певица Татьяна Буланова пошла на поправку

12 Апр 2020 2020-04-12T14:31:30+03:00

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Певица Татьяна Буланова, которая была госпитализирована в родном Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, пошла на поправку. Информация о тяжелом состоянии артистки не подтвердилась. Об этом kp.ru рассказал директор певицы Константин Сергеев.

- Повода беспокоиться нет, - отметил Константин Сергеев. – Татьяна под наблюдением врачей одной из лучших профильных клиник – в медицинском центре имени Алмазова. Мы с ней постоянно на связи. Разговаривали в 06.30 утра. С ней все хорошо.

Добавим, что национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, специализируется как раз на оказании кардиологической и кардиохирургической помощи с подозрением на инсульт. Помощь Татьяне Булановой оказали вовремя, поэтому никаких последствий для исполнительницы таких хитов как «Скажи мне правду, атаман», «Вот такие дела» и др., нет. Но, какое-то время 51-летняя певица еще пробудет под наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU