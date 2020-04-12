12 Апр 2020 2020-04-12T16:35:47+03:00

Историк моды Александр Васильев, попавший в Коммунарку: «Обещают выписать через 7 дней». Фото: Первый канал.

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Историк моды, который на днях попал на лечение в Коммунарку, рассказал о своем самочувствии. 61-летний ведущий «Модного приговора» признался дозвонившемуся ему сайту kp.ru, что чувствует себя хорошо.

- Температура в норме, - рассказывает Александр Васильев. - 5 апреля я стал кашлять, постепенно начала подниматься невысокая температура: 37, 5 – 38. Я начал лечиться бабушкиными методами - чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня. Увы, не помогло. Телеведущая Арина Шарапова, узнав о моих симптомах сухого кашля, позвонила Елене Малышевой, которая и вызвала врачей.

Александра Васильева увезли в «Коммунарку». Там у него взяли анализы и, отсканировав легкие, обнаружили двухстороннее воспаление легких. По словам телеведущего, больных в Коммунарке много, но врачи справляются.

- Температура у меня 36, 6, - говорит Александр Васильев. - Обещают отпустить домой через 5-7 дней. Я верю! Говорят, что у меня крепкий организм

ИСТОЧНИК KP.RU