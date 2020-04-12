2020-04-12T17:29:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Отец Иоанн Тераудс рассказал, как крестить ребенка в период коронавируса

Вы можете прийти на Таинство в медицинской маске и никто Вас за это не осудит
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Отец Иоанн Тераудс рассказал, как крестить ребенка в период коронавирусаОтец Иоанн Тераудс рассказал, как крестить ребенка в период коронавирусаФото: Андрей КАРА
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В период коронавируса, у многих верующих возник вполне резонные вопросы: опасно ли откладывать крещение ребенка из-за коронавируса и как крестить детей во время пандемии, а также соблюдает ли церковь меры безопасности?

- Крещение является очень важным и необходимым Таинством, которое вводит в Церковь, - рассказал «КП» настоятель храма иконы Божией Матери "Знамение" отец Иоанна Тераудс. - Согласно молитвам Таинства, Крещение усыновляет человека Богу и потенциально делает его наследником Царствия Божия и вечной жизни.

По словам Иоанна Тераудса в России действительно укоренилась практика крестить детей раннем возрасте, однако это не является требованием Церковного учения.

- Древняя Церковь требовала от своих новых членов (взрослых людей) прохождения длительного периода оглашения и полноценной интеграции в церковную общину, - продолжает отец Иоанн Тераудс.

- Многие святые Православной Церкви принимали Крещение в достаточно зрелом возрасте из-за местных традиций или желания более осознанного подхода к своей религиозной жизни.

Можно ли отложить крещение в разгар болезней? Решать в любом случае родителям. По словам батюшки, Церковь принимает меры по максимальному снижению риска подвергнуть здоровье малыша, родителей и гостей опасности.

- Вы можете прийти на Таинство в медицинской маске и никто Вас за это не осудит, - заключает Иоанн Тераудс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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