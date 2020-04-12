Как встретить Пасху дома

12 Апр 2020 2020-04-12T18:28:54+03:00

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Уже официально объявлено, что из-за пандемии коронавируса, богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля по требованию санитарных властей города, пройдут без участия прихожан. В связи с этим, на наивные вопросы «КП», как встречать Пасху дома, ответил священник Павел Островский.

- Смотрите трансляции богослужений из родного храма, - говорит отец Павел. - Главное – проводите по силам, не переругайтесь. Без мира все будет плохо. Людям нужно успокоиться и постараться вернуть мир в душу. Все богослужение наполнено словами «мир всем…». Верните мир в сердце, и Господь вас утешит.

Отец Павел также советует никого не осуждать. Ни тех, кто ходил, ни тех, кто будет борзеть. Лучше помолитесь за врачей, за тех, кто болеет.

- Нарядите дом как на Рождество, - говорит батюшка. - Хоть елку нарядите, только пасхальными украшениями. Крестный ход сделайте с детьми дома утром и вечером. Пойте с балкона «Христос воскресе!» всем двором. Христосуйтесь друг на друга с балкона на балкон. Если будет радостное настроение, то Господь утешит.

ИСТОЧНИК KP.RU