2020-04-12T21:27:33+03:00
Коронавирус Covid-19

«Респиратора не было, халат одноразовый»: фельдшер из Новосибирска рассказал, как заразился коронавирусом

Он работал в одной из специализированных бригад, а теперь лежит в больнице
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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«Респиратора не было, халат одноразовый»: фельдшер из Новосибирска рассказал, как заразился коронавирусом.«Респиратора не было, халат одноразовый»: фельдшер из Новосибирска рассказал, как заразился коронавирусом.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сначала, после того, как стало ясно, что одна из его пациенток была больна коронавирусом, фельдшер из Новосибирска попал на карантин. А потом он и сам стал одним из тех, кто лежит в инфекционке с этим диагнозом. Как медик стал беззащитен перед вирусом? Об этом он рассказал КП-Новосибирск.

Дмитрий работал в одной из инфекционных бригад. Они ездили к туристам, которые прибыли из других стран (например, из Таиланда) и к их окружению. Из оснащения у них были только одноразовый халат, обычная маска, очки, перчатки, антисептик. За время работы его бригада доставила в инфекционку около 20 пациентов. И только у одной из них, пожилой туристки из Таиланда, оказался коронавирус.

Молодые люди ( фельдшер и его девушка в больнице оба) уверены в том, что их вылечат. Хотя и есть проблемы с дыханием, явно не хватает кислорода. Но молодость и крепкий организм поможет справиться.

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Руководство скорой уверяет, что пациент скончался от пневмонии. Но врача, фельдшера и водителя на всякий случай с 1 апреля отправили на карантин (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Респиратора не было, халат одноразовый»: фельдшер из Новосибирска рассказал, как заразился коронавирусом
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