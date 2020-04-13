2020-04-13T03:56:33+03:00
Общество

Работает ли горячее обертывание доктора Залманова при коронавирусе

Есть мнение, что горячее обертывание поможет бороться с коронавирусной пневмонией
Мария КНЯЗЕВА
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Работает ли горячее обертывание доктора Залманова при коронавирусе. Фото: кадр из фильмаРаботает ли горячее обертывание доктора Залманова при коронавирусе. Фото: кадр из фильма
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Течение болезни с подтвержденным диагнозом COVID-19, как показывает практика, часто осложняется пневмонией. Врачи всего мира сейчас ищут методы и способы лучших вариантов лечения. Одним из обсуждаемых методов в Интернете, в соцсетях стал метод профессора Абрама Залманова. По сути он представляет собой горячее обертывание. В возможность пользы такого метода поверил также глава израильского института психосоматики Эли Тальберг. Стоит отметить, что сам Залманов лечил таким образом бронхиты, пневмонии, трахеиты и даже туберкулез легких. Хотя сам метод клинически так и не был апробирован.

За разъяснениями корреспонденты KP.RU обратились к врачу эндокринологу, старшему научному сотруднику факультета фундаментальной медицины МГУ, автору канала и инстаграм DoctorPavlova Зухре Павловой.

«Про эффект от обертываний я ничего не слышала и мне кажется, что сейчас в условиях коронавирусной эпидемии будет просто физически людям некогда обертывать пациентов, пытаясь им помочь с неподтвержденным эффектом», - считает Зухра Павлова. – «Есть методы, подтвержденные и эффективные, постуральный дренаж (это положение человека, когда голова у него ниже, чем туловище и ноги, чтобы улучшить отток мокроты из нижних отделов легких), перкуторный массаж (это когда ребром ладони быстро стучат по направлению к верхним отделам, то есть по направлению от поясницы к голове), или дыхание с задержкой и очень медленным выдохом, которое создает положительное давление в конце выдоха, что препятствует осаждению мокроты в дальних отделках бронхолегочной системы и профилактирует развитие пневмоний или ускоряет выздоровление».

Последнее, по мнению медика, можно практиковать и самим больным, не отвлекая врачей. Кстати, обычное надувание воздушных шариков в этом случае отлично подойдет, а детям можно дуть воздушные шарики через трубочку, опущенную в воду. Оба эти занятия и есть практика задержки дыхания. А экспериментировать в домашних условия, пробовать горячее обертывание Зухра Павлова также не советует.

«Знаете, иногда бывают какие-то бестолковые рекомендации, но не опасные, а эта, я бы сказала, – из разряда еще и потенциально опасных», - отмечает медик. – «Особенно, если начнут экспериментировать те, кому это изначально противопоказано, а это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями легких и многими другими заболеваниями».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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