Браконьера из Иркутска поймали с уловом омуля
Поймали с поличным. Жителя Иркутска, ловившего омуль на мысе Зундук в Ольхонском районе, задержали полицейские. К тому моменту 30-летний нарушитель успел выловить 19 хвостов.
«Общий ущерб, причиненный незаконными действиями браконьера, составил более 70 000 рублей», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. – Рыбу и снасти у задержанного изъяли».
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы. Полицейские напоминают, промышленный, а также любительский вылов омуля на Байкале запрещен с 1 октября 2017 года. Ловить ценную рыбу нельзя не только в самом озере, но и во впадающих в него реках и притоках.
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ИСТОЧНИК KP.RU