2020-04-13T04:21:02+03:00
Общество

Браконьера из Иркутска поймали с уловом омуля

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Браконьера из Иркутска поймали с уловом омуляБраконьера из Иркутска поймали с уловом омуляФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Поймали с поличным. Жителя Иркутска, ловившего омуль на мысе Зундук в Ольхонском районе, задержали полицейские. К тому моменту 30-летний нарушитель успел выловить 19 хвостов.

«Общий ущерб, причиненный незаконными действиями браконьера, составил более 70 000 рублей», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. – Рыбу и снасти у задержанного изъяли».

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы. Полицейские напоминают, промышленный, а также любительский вылов омуля на Байкале запрещен с 1 октября 2017 года. Ловить ценную рыбу нельзя не только в самом озере, но и во впадающих в него реках и притоках.

Читайте также:

Подошли в сандалиях и попросили позвонить: иркутянки рассказали о встрече со сбежавшими пациентами психбольницы. Две девушки встретили беглецов за несколько минут до задержания [фото, видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Виновник ДТП выплатил деньги на ремонт после вмешательства приставов в Иркутске
Браконьера из Иркутска поймали с уловом омуля
Работает ли горячее обертывание доктора Залманова при коронавирусе
Вирусолог Виталий Зверев: 70% россиян переболеют коронавирусом
«Респиратора не было, халат одноразовый»: фельдшер из Новосибирска рассказал, как заразился коронавирусом
Как встретить Пасху дома
Отец Иоанн Тераудс рассказал, как крестить ребенка в период коронавируса
Историк моды Александр Васильев, попавший в Коммунарку: «Обещают выписать через 7 дней»
Подошли в сандалиях и попросили позвонить: иркутянки рассказали о встрече со сбежавшими пациентами психбольницы
Попавшая в больницу с подозрением на инсульт певица Татьяна Буланова пошла на поправку
На пожаре в здании Вальдорфской школы в Иркутске погиб 49-летний мужчина
Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 12 апреля: вирус в Усть-Куте и под Иркутском
35 случаев коронавируса подтверждено в Иркутской области
Статистика заболевших коронавирусом в Бурятии на 12 апреля 2020: подтверждено 77 случаев
Индекс самоизоляции 12 апреля в Иркутске: на улицах почти никого нет
Погода на 12 апреля в Иркутске: днем дождь и мокрый снег
Юрист советует, как не влететь на штраф во время режима самоизоляции
"Коронавирус нас явно щадит": доктор Мясников рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Двое детей болеют коронавирусом в Иркутской области
В Иркутске объявили сбор помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации
Статистика заболевших коронавирусом в Бурятии на 11 апреля 2020: всего подтверждено 73 случая