2020-04-13T04:58:55+03:00
Общество

Виновник ДТП выплатил деньги на ремонт после вмешательства приставов в Иркутске

Ущерб автомобилю пострадавшей оценили в 195 000 рублей
Мария КНЯЗЕВА
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Виновник ДТП выплатил деньги на ремонт после вмешательства приставов в ИркутскеВиновник ДТП выплатил деньги на ремонт после вмешательства приставов в ИркутскеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Иркутянин был признан виновным в ДТП. Ущерб автомобилю пострадавшей автоледи оценили в 195 000 рублей. Именно столько, по мнению экспертов, потребуется на восстановительный ремонт. Сумма не малая, поэтому расставаться с ней, мужчина не спешил. За дело пришлось браться судебным приставам.

«Должнику запретили проведение регистрационных действий в отношении транспортного средства, принадлежащего ему на праве собственности, и ограничили право выезда за пределы Российской Федерации», - пресс-служба УФССП России по Иркутской области. – «Этого оказалось достаточно, чтобы неплательщик выплатил долг».

Спустя непродолжительное время мужчина перевел нужную сумму на депозитный счет судебных приставов Свердловского отдела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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