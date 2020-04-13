Виновник ДТП выплатил деньги на ремонт после вмешательства приставов в Иркутске
Иркутянин был признан виновным в ДТП. Ущерб автомобилю пострадавшей автоледи оценили в 195 000 рублей. Именно столько, по мнению экспертов, потребуется на восстановительный ремонт. Сумма не малая, поэтому расставаться с ней, мужчина не спешил. За дело пришлось браться судебным приставам.
«Должнику запретили проведение регистрационных действий в отношении транспортного средства, принадлежащего ему на праве собственности, и ограничили право выезда за пределы Российской Федерации», - пресс-служба УФССП России по Иркутской области. – «Этого оказалось достаточно, чтобы неплательщик выплатил долг».
Спустя непродолжительное время мужчина перевел нужную сумму на депозитный счет судебных приставов Свердловского отдела.
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ИСТОЧНИК KP.RU