2020-04-13T06:07:51+03:00
Общество

Жителям Бурятии запретили выходить на улицу без паспорта во время режима самоизоляции

Количество зараженных в Бурятии на 13 апреля 2020 года - 77 человек
Виктория ГЕРКО
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Жителям Бурятии запретили выходить на улицу без паспорта во время режима самоизоляции.Жителям Бурятии запретили выходить на улицу без паспорта во время режима самоизоляции.Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Выходить на улицу без паспорта теперь запрещено в Бурятии. Такие временные меры были приняты из-за режима самоизоляции. С 5 апреля в республике введены ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Количество зараженных в Бурятии на 13 апреля 2020 года достигло отметки 77 человек.

Всем, кому будет необходимо выйти из дома, нужно обязательно взять с собой документы. А те, кто продолжает ходить на работу даже во время режима самоизоляции, нужно брать с собой справку, которую выдал работодатель.

Жителям Бурятии запрещено выходить из дома, за исключением случаев:

- обращения за экстренной медицинской помощью и случаев прямой угрозы жизни и здоровью;

- случаев следования к месту работа;

- следования к ближайшему месту магазину;

- выгула домашних животных на расстоянии не больше 100 метров от дома;

- выноса мусора;

- при следовании к близким пожилым родственникам или людям с хроническими заболеваниями в случае доставки им на дом продуктов питания и лекарств, ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти (гибели) близких людей и иных случаях крайней необходимости.

Ограничительные меры в республике будут действовать до 30 апреля. Напомним, количество зараженных в Бурятии на 13 апреля 2020 года достигло отметки 77 человек. Число людей с диагнозом "коронавирус" увеличивается каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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