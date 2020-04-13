Волонтеры развозят продукты и лекарства жителям Приангарья

13 Апр 2020 2020-04-13T06:20:44+03:00

Колл-центр по оказанию помощи жителям в связи с пандемией коронавируса создан в Иркутске на ул. Российской, 20

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Маски, перчатки, антисептики. Без этих атрибутов добровольцы никогда не отправляются на «работу». Берегут не только себя, но и окружающих. Ну а утро энтузиастов начинается с приема звонков – в Приангарье работает колл-центр по оказанию помощи жителям в связи с пандемией коронавируса. Он создан в Волонтерском центре в Иркутске на ул. Российской, 20.

- Мы начали работать с 26 марта и уже через два дня стали активно поступать звонки, - рассказывает Даниил Литвинов. Он - руководитель иркутского регионального отделения Молодой гвардии «Единой России». На ее базе и развернут центр.

- Только в Иркутске на нашу горячую линию позвонили около 500 человек, по области – почти две тысячи. То есть в день стабильно – несколько десятков, - продолжает Даниил.

Ежедневно координаторы составляют списки заказов – указывают, кто звонил, что нужно купить, адрес, куда доставить товар. Потом связываются с волонтерами и передают им по телефону информацию. Технологии успешно позволяют это выполнять дистанционно.

- Волонтеры выстраивают свой маршрут и дальше отправляются в магазины, закупают все необходимое и спешат «на адрес», - добавляет Даниил. – 10-15 так называемых экипажей «Доброго такси» всегда в работе.

Среди волонтеров много молодых людей. У них времени на добрые дела, как правило, больше. Хотя желание помогать, конечно, не зависит ни от возраста, ни от социального положения. Вот, например, иркутянка Татьяна, супруга спикера Законодательного Собрания Иркутской области Александра Ведерникова, летом прошлого года приносила в волонтерский центр (тогда - Центр по сбору гуманитарной помощи) вещи для пострадавших от наводнения, занималась сортировкой. Вместе с младшим сыном откликнулась на призыв оказать поддержку людям, которые потеряли свои дома. А сегодня, в разгар пандемии, она разносит продукты пенсионерам.

- Люди старшего поколения особенно уязвимы, - говорит Татьяна и держит в руках список адресов, по которым она пойдет после нашего разговора. – Очень важно, чтобы они сейчас оставались дома. Мы знаем, что для пожилых, особенно одиноких, поход в магазин часто становится единственным способом общения. Именно поэтому нужно уделить им внимание, проявить заботу.

Татьяна Ведерникова присоединилась к волонтерскому движению.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В списке заказов у Татьяны простые продукты – хлеб, молоко, гречка, конфеты… Бывает, пенсионеры просят купить лекарства, например, инсулин. Кстати, взяли на себя волонтеры и доставку лекарств, которые горожане получают по рецептам в муниципальных аптеках.

- Наш сотрудник обследовался в 3-ей Кировской больнице и там, в аптеке, выяснилось, что многие пенсионеры не могут прийти за своими лекарствами, - рассказывает Антонина Коршун. – Мы подключились и за пару дней разнесли все 25 заказов по домам. Бабушки и дедушки были очень благодарны.

Конечно, в поддержке нуждаются и сами волонтеры. Их, как минимум, нужно воодушевить, настроить, выяснить проблемы, с которыми сталкиваются. Собственно для этого на прошлой неделе с ними встретился секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», экс-спикер областного парламента, а ныне депутат Госдумы РФ Сергей Сокол.

- Труд волонтеров особенно важен, - сказал Сергей Сокол. - Они работают, чтобы уберечь от заражения людей «группы риска»: одиноко живущих ветеранов, пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи, которым нужна наша помощь.

Волонтеры рассказали старшему наставнику, что они не только фиксируют заявки, но и консультируют жителей региона о текущей эпидобстановке, рассказывают о необходимости соблюдения режима самоизоляции, помогают вызвать врача на дом, проводят правовые консультации.

– Много звонков от предпринимателей и по трудовым спорам, даже, бывает, спрашивают о том, как сдать авиабилеты и прочие, поэтому создана отдельная линия правовой помощи,- добавила волонтер Ольга Окружнова.

Помощь оказывается во всех муниципальных образованиях Приангарья. Подключаются все новые и новые территории. Сергей Сокол, завершая встречу, поблагодарил добровольцев за помощь и пожелал им самим заботиться о своем здоровье. Ребята пообещали – предпринимают все возможные меры предосторожности!

Для того, чтобы получить помощь, позвоните по номерам

В магазины - за продукты!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU