Первые пациенты вылечились от коронавируса в Иркутской области

13 Апр 2020 2020-04-13T06:32:52+03:00

Количество зараженных в Иркутске на 13 апреля 2020 года составило 35 человек

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Коронавирус в Иркутске на 13 апреля. Цифры заболеваемости серьезные. По данным на утро количество зараженных коронавирусной инфекцией в Иркутске на 13 апреля 2020 года составило 35 человек, из них 33 человека госпитализировано, 2 пациента умерло.

«Сегодня, 13 апреля, двое человек, которым был поставлен диагноз «коронавирус» выписываются из Иркутской областной инфекционной клинической больницы, - сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области. Две недели больные получали все необходимое лечение».

Отправиться домой иркутянам разрешили только после сдачи анализов. Еще один пациент Вихоревской городской больницы тоже готов к выписке. Все заболевшие, которые проходили лечение, будут находиться на диспансерном наблюдении по месту жительства.

Как отмечают медики, пик эпидемии еще не пройден. В нашем регионе сохраняется режим самоизоляции. Сибиряков просят неукоснительно соблюдать его до 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU