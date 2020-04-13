Сдает ли врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев тесты на covid-19 и какова ситуация в регионе
Сегодня, 13 апреля, слушайте эксклюзивное интервью с Игорем Кобзевым на радио "Комсомольская правда" в Иркутске.
Он ответит на самые важные вопросы, которые волнуют сегодня каждого.
Итак.
- Сдает ли врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев тесты на covid-19?
- Когда в регионе откроются, например, салоны красоты?
- И почему жители Иркутской области - главная угроза для жителей Иркутской области?
Эксклюзивное интервью с Игорем Кобзевым слушайте 13 апреля в 18.00 на радио “Комсомольская правда”.
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