Сдает ли врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев тесты на covid-19 и какова ситуация в регионе

13 Апр 2020 2020-04-13T07:37:00+03:00

Эксклюзивное интервью с Игорем Кобзевым слушайте 13 апреля в 18.00 на радио “Комсомольская правда. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Эксклюзивное интервью с Игорем Кобзевым слушайте 13 апреля в 18.00 на радио “Комсомольская правда”

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Сегодня, 13 апреля, слушайте эксклюзивное интервью с Игорем Кобзевым на радио "Комсомольская правда" в Иркутске.

Он ответит на самые важные вопросы, которые волнуют сегодня каждого.

Итак.

- Сдает ли врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев тесты на covid-19?

- Когда в регионе откроются, например, салоны красоты?

- И почему жители Иркутской области - главная угроза для жителей Иркутской области?

Эксклюзивное интервью с Игорем Кобзевым слушайте 13 апреля в 18.00 на радио “Комсомольская правда”.

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ИСТОЧНИК KP.RU