2020-04-13T07:45:21+03:00
Происшествия

Иркутянин помог полицейским выйти на след автоугонщиков

Он увидел, как злоумышленники похищают машину в одном из дворов
Анна ПОПОВА
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Иркутянин помог полицейским выйти на след автоугонщиковИркутянин помог полицейским выйти на след автоугонщиковФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Накануне в один из отделов полиции Иркутска обратился бдительный мужчина, который рассказал, что стал свидетелем похищения автомобиля. Свидетель, который работает охранником в одной из организаций, видел, как во двор дома на улице Вокзальная приехала подозрительная машина в которой было несколько мужчин. Через после он заметил, как они отбуксировали стоящий на парковке ВАЗ и скрылись.

"Поскольку свидетель запомнил марку, цвет и номер похищенного автомобиля, оперативникам удалось быстро вычислить угонщиков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Позже машину нашли в одном из дворов на улице Баррикад".

Вместе с транспортным средством обнаружили и организатора похищения, который во всем сознался. Он объяснил что обманул своего друга, сказав, что эти "Жигули" принадлежат ему и транспортное средство нужно якобы отвезти в автосервис. Полиция продолжает расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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