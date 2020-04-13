Провалившегося в полынью мужчину спасли в Усть-Куте

13 Апр 2020 2020-04-13T08:02:21+03:00

Он решил сократить путь до дома и едва не утонул

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Житель Усть-Кута, вечером, 11 апреля, по дороге домой, решил сократить путь и едва не погиб. 59-летний мужчина пошел по льду реки Лены. При этом, еще на берегу он увидел аншлаг: "Выход на лед опасен". Сибиряк его проигнорировал и пошагал дальше. Пройдя буквально 20 метров, лед под его ногами затрещал и мужчина провалился в полынью. К счастью, это заметили случайные очевидцы, которые позвонили в МЧС.

Уже через несколько минут на место прибыл караул пожарно-спасательной части. Сотрудники передали мужчине пожарную лестницу и вытащили его из воды.

- С переохлаждением его доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Несмотря на то, что спасатели регулярно предупреждают жителей региона об опасности выхода на лед, в том же Усть-Куте это уже второй случай провала человека в полынью, с интервалом всего в один день. Теперь на лене установят дополнительные запрещающие знаки, а на берегу будут дежурить патрули.

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ИСТОЧНИК KP.RU