Индекс самоизоляции в Иркутске на 13 апреля составил 2,2 балла

13 Апр 2020 2020-04-13T08:00:34+03:00

Лучше, чем в Иркутске, соблюдают правила в Ангарске и в Улан-Удэ

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Индекс уровня самоизоляции в Иркутске на 13 апреля составил всего 2,2 балла. Такие данные дает сервис «Яндекс Карты». Показатель низкий. Значит, даже те, кто должен оставаться дома и не ходит на работу, вышли на улицу. А ведь прогулки во время эпидемии в оживленных местах очень опасны – риск заразиться велик. «КП»-Иркутск наблюдает за ситуацией и в других городах Сибири. Вот, что удалось выяснить.

Жители Ангарска тоже не соблюдают правила. Там индекс самоизоляции выше, чем в Иркутске – 2,7 балла. Но все-таки людей на улице много. То же самое можно сказать и о соседней Бурятии. В Улан-Удэ показатель достиг отметки 2,8 балла. А в Чите наоборот упал до 2.

Напомним, на 13 апреля в Иркутске нет новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Но это не значит, что нужно выходить на улицу. Режим самоизоляции в регионе продолжается до 19 апреля. Берегите себя и оставайтесь дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU