2020-04-13T08:51:13+03:00
Общество

В конфликт между соседями из Иркутской области вмешалась полиция

22-летняя ангарчанка обратилась за помощью к участковому
Виктория ГЕРКО
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В конфликт между соседями из Иркутской области вмешалась полиция.В конфликт между соседями из Иркутской области вмешалась полиция.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Ссоры между соседями распространенное явление. Поводов для разногласий множество: громкая музыка, мусор на лестничной клетке или даже порча имущества. Конфликт между проживающими в коммуналке произошел в Ангарске. Страсти разгорелись нешуточные. Решить проблему самостоятельно у двух взрослых людей не получилось. 22-летняя девушка, в адрес которой сыпались угрозы, решила обратиться за помощью в полицию.

«Ангарчанка рассказала, что у нее произошла ссора с соседом. Мужчина повел себя агрессивно. Говорил, что на словесных перепалках конфликт не закончится, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Наладить взаимоотношения помог участковый».

Решить конфликт между мужчиной и девушкой смог лейтенант полиции Михаил Намдаков. Он поговорил с мужчиной и объяснил, что можно найти другой выход из ситуации.

«Большое спасибо Михаилу. Я благодарна за то, что полиция помогла мне и обеспечила мою безопасность, - обратилась к своему спасителю девушка. Он смог найти такие слова для соседа, что с тех пор у нас с ним нет конфликтов».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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