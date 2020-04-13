Пенсионер из Усолья-Сибирского отдал мошенникам все свои сбережения

13 Апр 2020 2020-04-13T09:13:19+03:00

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Аферисты продолжают наживаться на доверчивых пенсионерах, которые в итоге теряют все свои сбережения. Подобная история на днях произошла с жителем Усолья-Сибирского, которому позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что со счета пенсионера кто-то пытается похитить деньги, и единственный способ спасти их - сделать перевод на указанную карту.

"Усольчанин поверил аферисту и начал переводит ему нужные суммы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - После того, как пенсионер подарил обманщикам 90 тысяч рублей, ему позвонили из настоящей службы безопасности банка и заблокировали карту".

Но мошенник на этом не остановился и уговорил пенсионера найти банкомат и снять все наличные, а потом перевести их на нужный счет. Таким образом пострадавший лишился всех своих денег, а именно 190 тысяч рублей. В ситуации уже разбираются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU