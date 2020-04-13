Третьего выздоровевшего от коронавируса выписали из больницы в Иркутской области

13 Апр 2020 2020-04-13T09:54:42+03:00

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В Иркутской области уже три человека вылечились от коронавирусной инфекции. Третий больной, у которому поставили этот диагноз, будет выписан сегодня. Пациент проходил лечение в инфекционном отделении Вихоревской городской больницы. За его состоянием наблюдали медики. Сейчас его жизни и здоровью тех, кто будет находится рядом с ним, ничего не угрожает.

«После курса терапии пациент дважды сдал повторные анализы, которые показали отрицательный результат - сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области. На 13 апреля в регионе три человека вылечились от коронавирусной инфекции».

Еще двух пациентов выписали из Иркутской областной инфекционной клинической больницы. Две недели больные были под наблюдением врачей. Теперь выздоровевшие будут находиться на диспансерном наблюдении по месту жительства.

Напомним, новых случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 13 апреля 2020 года нет. До 19 апреля в регионе введен режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU