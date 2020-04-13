Митрополит Максимилиан: В интернете будет прямая трансляция пасхального богослужения из собора Богоявления

13 Апр 2020 2020-04-13T09:55:46+03:00

Об этом митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан рассказал на встрече со спикером Заксобрания региона Александром Ведерниковым

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Митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан на встрече с председателем Законодательного Собрания Иркутской области Александром Ведерниковым обсудил строительство и реконструкцию храмов. Спикер предложил включить церкви на Байкальской природной территории, в перечень объектов социальной инфраструктуры, экологическая экспертиза проектов которых не проводится.

Также речь шла о сложностях, которые возникают у приходов с подготовкой проектно-сметной документации на ремонт храмов. Митрополит предложил рассмотреть возможность предоставления на эти цели финансирования из регионального бюджета в том случае, если объект является памятником истории и культуры.

Безусловно, говорили на встрече и о предстоящей Пасхе. Митрополит Максимилиан рассказал, что на Страстной седмице и в Пасху службы будут проходить с учетом эпидемиологических требований: обязательно ношение масок и использование санитайзеров, также прихожане должны соблюдать дистанцию в полтора метра.

- Мы призываем прихожан, особенно пожилых и находящихся в группе риска, оставаться дома, - сказал он. - В интернете будет вестись прямая трансляцию пасхального богослужения из собора Богоявления.

Александр Ведерников в свою очередь отметил, что депутаты уже приняли несколько законов, касающихся ситуации с коронавирусом, и продолжит работу над новыми инициативами на ближайшей сессии 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU