13 Апр 2020 2020-04-13T10:42:28+03:00

За 3 месяца иркутская таможня перечислила в бюджет более 8 миллиардов рублей. Фото: пресс-служба Иркутской таможни.

Эта сумма в 1,6 раза превышает показатель прошлого года

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С января по март 2020 года иркутская таможня внесла больше 8 милиардов 335 миллионов рублей в государственный бюджет. Эта сумма в 1,6 раза превышает показатель прошлого года. Только при ввозе товаров удалось собрать 7 миллиардов 908 миллионов рублей.

«В регионе продолжается импорт товаров для проведения инвестиционных проектов технологического оборудования для реконструкции и модернизации существующих производств, а также создания новых заводских и производственных площадок», - пояснила главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Иркутской таможни Татьяна Красавина.

Сегодня с помощью современных технологий предприниматели могут задекларировать товар в Центре электронного декларирования Иркутской таможни. Причем не важно, где сейчас находится продукция.

Остальные средства, которые перечислены в государственную казну, собраны в виде утилизационных сборов при ввозе автомобилей из-за рубежа, таможенных сборов, акцизов и штрафов. Доход от них составил более 66 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU