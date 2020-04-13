2020-04-13T15:41:41+03:00
Общество

Предприятия, работающие в Иркутской области в период самоизоляции: как будут работать и кому разрешено

Предприятия, работающие в Иркутской области в период самоизоляции, что будет открыто
Андрей СИНЬКОВВиктория ГЕРКО
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Предприятия, работающие в Иркутской области в период самоизоляции: как будут работать и кому разрешеноПредприятия, работающие в Иркутской области в период самоизоляции: как будут работать и кому разрешеноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 6 апреля 2020 года в Иркутске и в регионе ужесточен режим самоизоляции. Теперь жители вынуждены как можно реже выходить из дома как минимум до 19 апреля. Исключение делается только для тех, кто продолжает работать даже во время карантина. С 14 апреля список тех, кто начинает работу в обычном режиме увеличится. Итак, публикуем предприятия, работающие в Иркутской области в период самоизоляции:

С 14 апреля список работающих предприятий увеличилось. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев официально разрешил с 14 апреля возобновить работу парикмахерских и салонов красоты в регионе. Напомним, сейчас все салоны красоты, как и развлекательные заведения закрыты из-за пандемии коронавируса. Сразу скажем, что откроются не все парикмахерские. Те, которые находятся в торговых центрах по-прежнему будут закрыты.

И еще. Во время действия режима самоизоляции, к работе парикмахерских и салонов красоты, предъявляются особые требования. Так, интервал между посетителями должен быть не менее 30 минут, на посетителях обязательно должны быть маски. У работников будут проверять температуру в течение всего рабочего дня, а убирать помещения с применением дезинфицирующих средств сотрудники обязаны каждые два часа

В случае, если ваше предприятие попало в список тех, что продолжают работать во время самоизоляции, то не забудьте прихватить с собой паспорт, отправляясь на работу. Не лишней будет и справка с места работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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