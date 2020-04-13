2020-04-13T12:30:14+03:00
Общество

В Ангарске осудили первого нарушителя режима самоизоляции

Полиция задержала мужчину, когда он распивал спиртное в парке
Анна ПОПОВА
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В Ангарске осудили первого нарушителя режима самоизоляцииВ Ангарске осудили первого нарушителя режима самоизоляцииФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Ангарский городской суд назначил наказание первому нарушителю режима самоизоляции. 7 апреля полицейские задержали 31-летнего мужчину, когда он распивал алкоголь в одном из парков города. На него завели протокол об административном правонарушении, который потом передали в суд.

"На первый раз решили ограничиться небольшим штрафом в размере 1000 рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области".

Максимальный штраф за нарушение режима самоизоляции составляет 30 тысяч рублей. Его могут назначить в том числе, если человек повторно нарушит установленный порядок. Напомним, выходить из дома можно только, чтобы дойти до ближайших магазина или аптеки, погулять с собакой или вынести мусор при условии, что вы не отойдете дальше 100 метров от дома. В противном случае вам будет грозить судебное разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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