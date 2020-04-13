102 человека пострадали от укусов клещей в Иркутской области

13 Апр 2020 2020-04-13T14:27:25+03:00

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Клещи в Иркутской области проснулись еще в марте, когда был зарегистрирован первый случай укуса. С начала сезона их активности в больницу обратилось 102 человек, в 44 случаях пострадавшие – дети. Специалисты исследовали 76 клещей. Семь из них оказались заражены боррелиозом. Все пострадавшие вовремя обратились в больницу.

«Самым надежным и долговременным способом защиты от клещевого энцефалита является профилактическая прививка, - сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. Ставить ее можно в течение всего года, но закончить вакцинацию необходимо за 2 недели до предполагаемого выхода в лес».

Но не стоит надеяться только на уколы. К походу в лес нужно готовиться основательно. А это значит - использовать средства, отпугивающие клещей, надевать защитную одежду, проводить осмотры. На прогулке в лесу необходимо держаться середины дороги, не ходить по зарослям прошлогодней травы, не сидеть на траве без подстилки. Внимательней нужно относится и к четвероногим – их тоже нужно осматривать. Если клещу все же удалось вас укусить, то нужно как можно скорее обратиться к врачам.

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ИСТОЧНИК KP.RU