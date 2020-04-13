2020-04-13T13:43:56+03:00
Общество

Еще 4 случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области

Инфекция найдена у 39 жителей региона, 2 из них умерли
Виктория ГЕРКО
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Еще 4 случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области.Еще 4 случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Иркутской области. Их анализы показали положительный результат на наличие вируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространения коронавируса в регионе.

Итак, статистика на 13 апреля 2020 года такова: в Иркутской области 39 людям поставили диагноз «коронавирус», из них 34 человека сейчас проходят лечение в медицинский учреждения, 3 пациентов выписали сегодня в Иркутске и в Братском районе. Еще двое зараженных умерли.

Напоминаем, что в регионе до 19 апреля введен режим самоизоляции. Выходить на улицу без особой необходимости запрещено. Нарушителям порядка грозит штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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