64 жителя Иркутской области нарушили режим самоизоляции за выходные

13 Апр 2020 2020-04-13T13:49:56+03:00

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Жители Иркутской области не смогли усидеть дома в теплую погоду на выходных. За субботу и воскресенье на территории региона полицейские задержали 64 человека, которые нарушили режим самоизоляции.

"С начала особого режима, который действует в Иркутской области с 18 марта зарегистрировано 238 подобных нарушений, - сообщили в пресс-службе правительства региона".

Таким образом блюстители порядка проверяют не только пешеходов, но и водителей, среди которых, к слову, набралось намного больше нарушителей. За выходные сотрудники ГИБДД вручили уведомления о необходимости соблюдения самоизоляции 1344 автолюбителям. Не забывают полицейские и работники Роспотребнадзора и о предпринимателях. За этот же период они проверили 308 объектов торговли и выяснили, насколько качественно там соблюдают меры профилактики коронавируса. Напомним, режим самоизоляции продлится в Иркутской области до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU