2020-04-13T14:05:38+03:00
Происшествия

Сибирячка сняла деньги с карты друга с помощью украденного телефона

Она получила доступ к его счетам с помощью мобильного приложения
Анна ПОПОВА
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Сибирячка сняла деньги с карты друга с помощью украденного телефонаСибирячка сняла деньги с карты друга с помощью украденного телефонаФото: Александр Новиков
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В Шелехове полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты местного жителя. Потерпевший рассказал, что был в гостях у своего приятеля на даче. Вместе с ними отдыхали еще несколько знакомых. Позже мужчина обнаружил, что забыл в загородном доме свой телефон. Но он не стал разыскивать гаджет, потому что подумал, что им не смогут воспользоваться из-за пароля и блокировки по отпечатку пальца.

"Шелеховчанин отправился на работу на очередную вахту, и только после возвращения домой заметил, что на его счету не хватает 24 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области".

Список подозреваемых был небольшим: это все, кто был на даче в тот злополучный день. И в конце концов оперативники вышли на 29-летнюю знакомую пострадавшего. Оказалось, что она нашла смартфон, но сообщать об этом никому не стала. Женщина взломала блокировку, зашла в банковское приложение и перевела деньги с карты мужчины на счета трех своих подруг, поскольку у нее самой не было открытого счета. Теперь ей грозит уголовное наказание за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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