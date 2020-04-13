Сотруднки МЧС оштрафовали водителя лодки на 10 тысяч рублей

13 Апр 2020 2020-04-13T14:09:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Навигационный период на реке Ангара начался. Вместе с ним стартовали рейды сотрудников МЧС. Им приходится в буквальном смысле бегать за нарушителями. Получать наказание за нарушение правил хотят далеко не все.

«Недалеко от лодочной станции был замечен мужчина, которых готовил судно к выходу на воду. Но идентификационных номеров на плавсредстве не было. При проверке выяснилось, что и срок технического освидетельствования истек, - поясняет старший государственный инспектор по маломерным судам Ангарского инспекторского участка Владимир Агафонов. Водителю было сделано предупреждение. Он согласился, что на воду выходить не будет до устранений нарушений».

Однако мужчина слово свое не сдержал. Когда инспекторы возвращались на лодочную станцию, то увидели, как на высокой скорости от них пытается скрыться тот самый предупрежденный водитель.

«Река – это та же дорога, а значит и требования к судоводтелям обязательны к выполнению, так же, как и правила дорожного движения для шоферов, - рассказывает Владимир Агафонов.

Теперь нерадивому судоводителю придется заплатить максимальный штраф за неподчинение должностному лицу. А это 10 тысяч рублей. Да и избежать встречи с инспекторами не получилось бы. Суда базируются на лодочных станциях. Рано или поздно ему все равно пришлось бы туда вернуться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU